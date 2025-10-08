З вучи като началото на научнофантастичен филм, но учените са показали, че изкуственият интелект може да създава чисто нови инфекциозни вируси от първия път.

Експерти от Станфордския университет в Калифорния използваха „Evo“ – инструмент с изкуствен интелект, който създава геноми от нулата.

Удивително е, че инструментът е успял да създаде вируси, които са способни да заразят и убият специфични бактерии.

Авторът на изследването Брайън Хи, професор по компютърна биология в Станфордския университет, заяви, че „следващата стъпка е живот, генериран от изкуствен интелект“, пише Daily Mail.

Въпреки че вирусите с изкуствен интелект са „бактериофаги“, което означава, че заразяват само бактерии, а не хора, някои експерти се опасяват, че подобна технология може да предизвика нова пандемия или да създаде катастрофално ново биологично оръжие.

Ерик Хорвиц, компютърен учен и главен научен директор на Microsoft , предупреждава, че „изкуственият интелект може да бъде използван неправилно за проектиране на биология“. „Дизайнът на протеини, задвижван от изкуствен интелект, е една от най-вълнуващите и бързо развиващи се области на изкуствения интелект в момента, но тази скорост също така поражда опасения относно потенциални злонамерени приложения. Трябва да останем проактивни, старателни и креативни в управлението на рисковете“, каза той.

В проучването екипът използва AI модел, наречен Evo, който е подобен на ChatGPT, за да създаде нови вирусни геноми – пълните набори от генетични инструкции за организмите. Точно както ChatGPT е обучен върху статии, книги и текстови разговори, Evo е обучен върху милиони геноми на бактериофаги.

Изследователите са оценили хиляди генерирани от изкуствен интелект последователности, преди да ги стеснят до 302 жизнеспособни бактериофага.

Проучването показа, че 16 са способни да ловуват и убиват щамове на Escherichia coli (E. coli), често срещаната бактерия, която причинява заболяване при хората.