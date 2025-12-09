П арите за увеличаване на заплатите на медицинските сестри и младите лекари са осигурени, стана ясно от думите на председателя на здравната комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ–СДС).

100 милиона евро ще бъдат осигурени чрез преструктуриране по програмата „Развитие на човешките ресурси“. Те ще отидат за медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи както в болничната, така и в доболничната помощ, посочи Ангелов. По думите му, в момента в регистъра са вписани около 30 000 медицински сестри, а младите лекари – специализанти са около 6000.

Вдигат парите на младите лекари!

Общо средствата, които ще бъдат осигурени за трудови възнаграждения в сектор „Здравеопазване“, се формират по различни механизми, разясни Ангелов. 100 милиона евро са по оперативните програми. 60 милиона евро са в Министерството на здравеопазването и са разпределени в две посоки: първо – чрез второстепенните разпоредители (Бърза помощ, психиатричните клиники, държавните психиатрични болници, белодробните болници). Останалите 30 милиона евро са за младите лекари, работещи в болничната медицинска помощ. Отделно за младите лекари има още 30 милиона лева за тази година, а догодина сумата ще е по-голяма, като тя отново е предназначена за трудови възнаграждения в сектора.

Търсят как да вдигнат заплатите на медицинските сестри

По думите му и 215-те милиона евро в бюджета на НЗОК за увеличаване на клиничните пътеки с 10% също ще бъдат използвани за трудови възнаграждения. „Така че няма място за тревога“, посочи Ангелов. Средствата са подредени по различен начин и българските лекари и медицински сестри трябва да бъдат спокойни. Идеята е да бъде достигнато първоначално договореното ниво от 1550 евро като начална основна заплата на професионалистите по здравни грижи – консенсус, постигнат в разговорите със синдикатите и работодателите по бюджета.

Целта е заплатите в здравеопазването да не бъдат обвързвани със средната работна заплата и да няма фиксирани в закона минимални нива, а размерите да се договарят по пътя на колективното трудово договаряне, както е в останалите страни от ЕС.

София Симеонова