Ш окиращо разкритие! Един сперматичен донор, без да знае, носел генетична мутация, която драстично повишава риска от рак, е баща на поне 197 деца в Европа.

Някои от децата вече са починали, а други ще живеят под постоянна заплаха от болестта.

Донорът е бил студент, който започнал да дарява сперма през 2005 г., и неговата ДНК носи повредения TP53 ген, известен като „стражът срещу рака“. Докато самият донор е здрав, до 20% от неговата сперма носи опасния вариант. Децата, заченати с него, наследяват мутацията в всяка клетка на тялото – състояние, известно като синдром на Ли-Фраумени, с до 90% шанс за рак, пише Би Би Си.

Европейската Сperm Bank, откъдето е продаден материалът, призна, че е направена грешка и е спряла донора веднага след откриването на проблема.

Докторите съобщават за деца с вече два различни вида рак, а някои от тях вече са починали на млади години. Родители споделят ужаса от това да знаят, че ракът ще бъде част от живота на техните деца.

Въпреки че сперма не е продадена на британски клиники, няколко британски семейства са използвали донорския материал в Дания и вече са информирани.

Специалистите предупреждават: „Не можете да скринирате всичко, но изборът на лицензирана клиника значително намалява риска.“