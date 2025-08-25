Н ай-популярното болкоуспокояващо в света може да увеличи риска от аутизъм и ADHD, предупреждават експерти от Харвард.

Учените предупреждават, че бременните жени трябва да приемат парацетамол само по лекарско предписание - на фона на опасения, че често срещаното болкоуспокояващо може да повиши риска от аутизъм и ADHD (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) при децата им.

Парацетамолът, известен като ацетаминофен и често продаван под различни търговски марки по целия свят, се използва широко от бъдещи майки за лечение на болка, главоболие и треска. Но десетки проучвания вече го свързват с по-високи нива на аутизъм и ADHD, пише Daily Mail.

Сега американски изследователи от Mount Sinai и Училището по обществено здраве към Харвардския университет твърдят, че техният анализ на повече от 100 000 души е най-изчерпателният досега и предоставя „най-силните доказателства за връзка. Те призоваха бъдещите майки да използват парацетамол пестеливо, препоръчвайки само „най-ниската ефективна доза за възможно най-кратко време“.

Екипът обаче подчерта, че откритията не доказват, че лекарството причинява директно неврологични разстройства, а само че връзката е достатъчно постоянна и тревожна, за да изисква по-нататъшно разследване.