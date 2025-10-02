В ъзстановяването на здравни права да стане по- евтино.

Това предлагат депутати от АПС чрез изменения в Закона за здравното осигуряване.

Ако тези промени станат факт, човек ще дължи малко над 3000 лева, за да се върне в системата, а не над 5000 лева, както е сега.

Предложението е включването в системата да се случва със заплащане на осигурителните вноски не за 5 години назад, а само за 3 години. По думите на един от вносителите на законопроекта Хасан Адемов около 1,2 милион души у нас са със загубени права.

Предложението е дължимите суми да са не за 60, а за 36 месеца назад. Така, ако то бъде прието, от 1 януари 2026 година връщането в системата да става срещу издължаване на здравните осигуровки за 36 месеца назад.

Това би означавало 3101,76 лв. в масовия случай по сегашния размер на вноските и 1550,88 лв. за безработни, докторанти и др. Сумата за възстановяването на здравните права в момента възлиза на 5169,60 лева за пет години или 86,60 лева месечно за самоосигуряващи се лица и 2584,80 лева за пет години или 43,08 месечно за социално слаби и безработни без право на парично обезщетение, се казва в мотивите към законопроекта.

„Изискването за заплащане за 60 месеца назад представлява значително финансово бреме за лицата с ниски или нередовни доходи – точно тази група, заедно с трайно безработните, е най-многобройна сред неосигурените.

Натрупаният дълг става непреодолим с всички произтичащи последствия“, посочват още вносителите.

“Порочният кръг, в който попадат тези лица вследствие на невъзможността, а не нежеланието за плащане на тези суми, ги изключва от системата. Липсата на възможност за участие в профилактични програми и дейности за превенция на здравето създават условия за късно диагностициране и допълнително натоварване на болничната помощ”, се казва в мотивите.

Хасан Адемов припомни, че през 2015 г. беше променен Законът за здравното осигуряване, като възможността за възстановяване на здравноосигурителните права беше след връщане 60 месеца назад или пет години. В действащото законодателство има текст, който казва, че ако през последните три години човек има три неплатени здравноосигурителни вноски, то той губи права.

 

