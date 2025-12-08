С лед дълги преговори и остри спорове социалните партньори най-после си стиснаха ръцете – Бюджет 2026 е договорен! Новината съобщи вицепремиерът Томислав Дончев след заседанието на Тристранния съвет.

Основната посока е ясна – край на обвързването на заплатите в държавния сектор със средната работна заплата и курс към строга бюджетна дисциплина, с цел България да влезе стабилно в еврозоната.

Бюджет 2026 е готов!

Финансовият министър Теменужка Петкова обяви редица отстъпки след обществените критики:

няма да има увеличение на пенсионните вноски

отпада вдигането на данък „дивидент“

отпада и системата СУПТО

5500 незаети щатни бройки в администрацията ще бъдат съкратени до 2028 г.

Социалният министър Борислав Гуцанов донесе и добрата новина за родителите:

майчинството за втората година скача от 780 на 900 лева

обезщетението за работещи майки се повишава от 50% на 75%

Минималната работна заплата става 620,20 евро, а пенсиите ще се осъвременяват по „швейцарското правило“. Средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 541 евро.

💊 РЕКОРДЕН ЗДРАВЕН БЮДЖЕТ

Бюджетът на НЗОК за 2026 г. също бележи ръст – с над 444 млн. евро повече от 2025 г. Пари ще има за:

повече средства за болници

повече пари за лекарства

ръст за доболничната помощ

40 млн. евро за електронна здравна карта

Резервът на Здравната каса достига над 155 млн. евро.

⚠️ ИМА И НЕДОВОЛНИ

КНСБ и част от бизнеса се въздържаха от пълна подкрепа, защото според тях липсва реално решение за недостига на лекари и медицински сестри. Опасения има и за това, че болниците и лекарствата продължават да „поглъщат“ най-голям дял от средствата.

➕ ПЕНСИИТЕ – СТАБИЛНИ, НО С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ДОО ще разполага с 15,3 млрд. евро разходи, като недостигът ще се покрие с държавен трансфер от над 6,6 млрд. лева. Пенсиите ще бъдат увеличени между 7 и 8% от 1 юли 2026 г.