Б алансовата стойност на брутните международни валутни резерви на Българската народна банка (БНБ) към края на първото шестмесечие на 2025 г. възлиза на 40,754 млрд. евро, което спрямо края на 2024 г. представлява намаление в размер на 1,301 млрд. евро или спад с 3,1 на сто като относителен дял от активите на БНБ във валута. Това сочи отчетът на БНБ за първото полугодие.

Основен принос за намалението на международните валутни резерви през първото шестмесечие на 2025 г. имат външните парични потоци във валута, които са нетно отрицателни в размер на 941 млн. евро. С най-голям негативен принос от изходящите потоци – общо в размер на 5,082 млрд. евро, са нетните продажби на резервна валута на търговски банки и на каса.

Постъпления

От входящите потоци с най-голям размер са постъпленията на средства по сметки на правителството и другите депозанти при БНБ – общо в размер на 4,341 млрд. евро, които са главно в резултат на постъпленията от емитирания от Министерството на финансите в началото на май дълг на международните пазари в размер на 3,934 млрд. евро, както и постъпления по сметки на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите, пише в отчета.

Брутните международни валутни резерви на БНБ са активите в баланса на управление "Емисионно“ и тяхната роля е да осигуряват пълно покритие на паричните задължения при определеното в закона ниво на фиксиран валутен курс на лева.

Промяна

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. ще отпадне задължението на БНБ да поддържа стабилността на националната парична единица, като продава и купува чуждестранна валута при поискване, става известно от специалната секция на БНБ с въпроси и отговори, свързани с еврото, публикувана на сайта на централната банка.

Тази ключова промяна в паричния режим ще позволи на БНБ да преформулира инвестиционните цели по отношение на управлението на собствените си резерви, в т.ч. деноминирани в чуждестранни валути. Новият Закон за БНБ, влизащ в сила 1 януари 2026 г., предоставя по-широки инвестиционни възможности на БНБ по отношение на управлението на собствени резерви. Доходът от управлението на резервите служи на първо място за осигуряване на финансовата независимост на БНБ, което е необходимо условие за ефективното ѝ участие в процесa на постигане на основните цели на паричната политика на Евросистемата.

След присъединяването си към Евросистемата БНБ ще прехвърли на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, различни от валутата на държавите членки, евро, резервни позиции на Международния валутен фонд и специални права на тираж (СПТ). По предварителна текуща оценка на БНБ към края на май 2025 г. равностойността на международните валутни резерви, които ще бъдат трансферирани към ЕЦБ, възлиза на около 1,28 млрд. евро.