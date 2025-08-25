В Пещера подстригаха малко момиченце за 50 лева.

Цената възмути бащата, който сподели за случката в социалната мрежа.

Там той попита хората дали това е нормална сума, а съгражданите му отговориха, че не е нормално толкова да струва тази услуга.

От снимките му се вижда още, че 6-годишното момиченце е подстригано неравномерно и липсва професионализъм в изпълнението.

Горната част на косата е отрязана рязко и значително по-късо, като линията изглежда права и твърда. Под нея обаче остават по-дълги кичури, които са с различна дължина и стърчат хаотично.

Преходът между късата и дългата част липсва – няма плавност или слоест ефект. Краищата не са подравнени.

Съпругата на мъжа също използвала услугите на въпросния фризьор, който трябвало да й направи прическа и кичури. Нейната сметка също е висока – 225 лева (115,04 €).

Така двете дами се сдобиха с нова визия за общо 275 лева, което е близо една четвърт от минималната работна заплата в страната.

Коментари

В социалната мрежа хората изригнаха и не си спестиха коментарите.

“Не, не е нормално! Хубаво има касова бележка, но на нея се разбира, че има 5 процедури по 50 лева, което очевидно не е така! Със сигурност виждам измама, но това е мое мнение!”, коментира жена под снимките.

Според друга тази цена е била поискана от известен коафьор със златни ръце.

„Аз плащам под 30 лева за подстригване и боядисване. Добре, че има салони с нормални цени, че иначе ще трябва всички да минем по един курс!”, написа тя.

Трета дама коментира, че фризьорката е трябвало да плати на клиентите си, а не те на нея.

Мъж посочи, че в голяма част от салоните в града цените са безумни. “В Пещера фризьорските услуги са невероятно и безумно скъпи! Пример: фризьорска услуга за жена в Пещера струва 40 лева, а в Брацигово същото нещо е 18 лева”, посочи той.

Друг човек сподели, че за такова нащърбено подстригване не само не трябва да платиш, ами трябва да искаш компенсация.