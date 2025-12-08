И змамници се възползват от скорошното въвеждане на еврото и се опитват да измъкнат данни за сметки и карти, предупреждават родни банки.

Мошениците се представят за служители на кредитни или други платежни финансови институции. Твърдят, че е необходимо клиентът да даде потвърждение за обновяване на сметки и карти с цел превалутиране от левове в евро. Това е опит за измама, защото превалутирането ще се извърши автоматично от банките по официалния фиксиран курс. Бъдете внимателни, предупреждават от УникредитБулбанк.

От банката припомнят, че никога няма да поискат от клиентите си в телефонен разговор, по имейл или чрез линк в интернет номер на карта, дата на валидността й, CVC2 код, динамична парола, ПИН код, потребителско име и парола за достъп до онлайн или мобилно банкиране, код от M-token.

Същият сценарий може да бъде представен и чрез фалшиви сайтове, които имитират официалния сайт на банката, както и чрез изпращане на съобщения по различни канали като имейл, социални мрежи или чат платформи.

Предпазване

Експертите съветват и как да се предпазим. Никога не трябва да споделяте данните за платежните ви инструменти по телефон, мейл или други канали. Винаги проверявайте дали сте в официалния сайт на обслужващата ви банка, ако се налага да направите дадена банкова операция. При получаване на съмнителни съобщения не предприемайте описаните в тях действия, не отваряйте линковете, към които ви насочват, както и не отговаряйте на подателя.

Припомняме, че на 1 януари левовете, които сме вложили в банките, ще се превалутират автоматично и безплатно в евро по фиксирания курс. Вашият IBAN ще остане същият. Хората не трябва да правят нищо, но тези, които имат все още левове в брой, могат да се възползват от промоциите на банките и да ги внесат по сметка без такса до края на годината. От самия ден на въвеждане на европейската валута у нас банкоматите ще пускат само банкноти евро. Клиентите ще могат да теглят от тези сметки само евро, независимо дали това ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на банката.

Пренастройване

Пренастройването към новата валута обаче има и своята техническа страна. Преминаване на банковите системи към еврото е планирано за периода 31 декември – 2 януари, посочват от Асоциацията на банките в България. Всяка кредитна институция ще информира клиентите си за достъпността на своите дигитални канали в този период. През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет. В интервала между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройване на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с временни прекъсвания на системите. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка. След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. Експертите препоръчват да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидите и известна сума в брой в левове за новогодишната нощ. Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение.

Предварителна заявка при обмяна на над 30 бона

Ако не сте си вложили левовете в банка, ще можете да ги обмените безплатно на каса през първите шест месеца на 2026 г. в търговските банки и „Български пощи“. Пари в брой ще могат да се обменят безплатно и в БНБ за неограничен период от време. При обмяна в банките за суми над 30 000 лв. на една трансакция ще е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Обмяната на банкноти и монети от левове в евро се извършва при спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Вече източили 300 000 лв.: Нова телефонна схема с кредити

Нова телефонна измама набира скорост у нас. Организаторите, които се представят за служители на институции, са в бившите съветски републики. Но тук работят с финансови мулета. Жертвите са принуждавани да теглят големи кредити или да изтеглят спестяванията си. Измамниците злоупотребяват с името на МВР и БНБ, за да подлъжат жертвите си, съобщи NOVA. Обаждат се на жертвите си по телефона и твърдят, че от тяхно име някой се опитва да изтегли кредит. Трябвало да се действа бързо. За да се спре тегленето на кредит от нейно име, жертвата трябвало да отиде в банката и да изтегли самата тя заем. След като получи парите, трябвало да ги сложи в торба и да чака в жилището си служител от БНБ, който да провери банкнотите. „По-млади хора са жертвите, касае се за телефонна измама, но по различен сценарий. Възрастовият диапазон на жертвите е 20-40 години, общата сума е около 300 хиляди лева до момента. Вкарват човек в паническа ситуация и се обяснява, че парите ще бъдат присвоени или ще се изтегли кредит. А в такава ситуация спираш да мислиш разумно“, посочи главен инспектор Стефан Попов, началник сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР.

София Симеонова