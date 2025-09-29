К омисията за защита на конкуренцията дебне за покачване на цената на олиото през следващите месеци. Това съобщи зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков пред БНТ. Поводът е резултатът от секторния анализ на пазара на слънчогледовата мазнина, според който няма основание за повишаване на цените, тъй като реколтата от маслодайното семе е достатъчна. Към края на миналата седмица олиото на едро поевтиня с 11 ст. и литър се продава за 3,11 лв., а на дребно се търгува за около 4 лева за литър.

Закон

По-големи правомощия получи Комисията за защита на конкуренцията, след като депутатите от икономическа комисия приеха на първо четене промени в закона. С тях се въвежда обща забрана за нелоялни търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Според мотивите такава съществува за всички останали икономически сфери. Според бизнеса обаче тази формулировка е неясна и не са уточнени критерии за тълкуването. Оттам отправят възражения и по отношение на повишаването на санкциите за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на храни. Досега беше фиксирана горна граница до 300 хил. лв., а с промените се предвижда глобите да са в размер до 10% от общия оборот на предприятието за предходната година, какъвто е размерът при всички останали антиконкурентни нарушения.

Пазар

На фона на желанието за по-ефективни марки за конкурентен пазар цените на основните храни през изминалата седмица се покачват на едро. Вдигат се цените на прясно мляко, сирене и кашкавал, но и на фасула, ориза и брашното. Така литър мляко вече е с 5 ст. по-скъпо и се предлага за 2,29 лева. При сиренето и кашкавала увеличението е с 12 ст., като те вече се продават съответно за 11,95 лв. и 17,78 лв. При боба и ориза увеличението е със стотинка. При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките – с 14,29 на сто до 1,35 лева за килограм, следвани от краставиците, които се търгуват с 9,54 на сто по-малко до 2,18 лева за килограм. Цената на зелето е надолу с 6,19 на сто и то се предлага по 0,91 лева за килограм. Картофите се продават с 1,64 на сто по-малко, по 1,05 лева за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 6,16 на сто и се предлагат по 1,79 лева за килограм, а червените са надолу с 6,81 на сто до 2,12 лева за килограм. Зрелият лук кромид също поевтинява – с 1,36 на сто до 1,09 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава при доматите – с 18,21 на сто до 2,45 лева, и при морковите – с 0,62 на сто до 1,22 лева за килограм.