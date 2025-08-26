М айка на дете с увреждане от Монтана се оплака от нелоялна търговска практика от страна на собствениците на китайски магазин в града.

Жената се оплака в социалната мрежа, че е станала жертва на опит за измама от страна на служителите в обекта, пише Bulnews.

Клара Илиева предупреждава съгражданите си да внимават.

Разказът на майката

Илиева разказва, че в понеделник около 13 часа посетила китайски магазина, като била заедно със сина си, който е със синдром на Даун.

Двамата напазарували, като жената предварително си била сметнала грубо колко ще излязат избраните артикули.

Според нея, на касата трябвало да плати около 50 лева за всички покупки. За нейна изненада обаче, касиерът ѝ обявил сумата от 78.80 лв., без да ѝ издава касов бон.

„Поисках такъв и същият ми отпечата бон за цялата сума - без за са изброени артикулите. Поисках подробна касова бележка, при което той си прибра стоката и ми върна сумата“, разказва жената.

Жената е възмутена не само от това, че се опитали да я ощетят, но и защото служителите разстроили сина ѝ.

„Той си беше избрал два броя диамантени гоблени /последната негова страст/ и беше крайно разочарован, че не ги получи. Аз единия успях да го взема от ръцете на касиера, докато прибираше избраните от нас артикули. Заплатих отново "спасения" диамантен гоблен и отново не получих касов бон“, разказва още Илиева.

„Внимавайте, когато пазарувате в този магазин!“, алармира монтанчанката.

Сега остава да се самосезират надлежните органи.