Ч астни съдебни изпълнители (ЧСИ) обикалят училища в цялата страна и обучават младите хора как да не стават длъжници. Това съобщи председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев.

В началото на миналата учебна година Камарата на частните съдебни изпълнители констатира изключително тревожна тенденция към увеличаване на задлъжнялостта сред младите хора. По данни от регистъра на длъжниците, поддържан от камарата, към ноември 2024 г. са били образувани 120 000 изпълнителни дела срещу младежи на възраст между 18 и 30 години, като броят на тези от тях до 20 г. е 4000, до 25 г. е 36 000, а между 25 и 30 г. са 80 хил.

Развлечения

Проучванията на КЧСИ показват, че хора до 30-годишна възраст най-често вземат кредити, за да отидат на почивка, за да си купят модерна техника или дрехи. Не са малка част и тези, които харчат цялата си заплата за развлечения или хaзарт, след което се нуждаят от бързи пари, за да попълнят бюджета си до следващата заплата. Честото вземане на пари назаем и необмислените разходи са показател за липсата на финансова култура и познания, изразяващи се в неспособност да се управлява личен бюджет, в липса на базови знания за видовете кредитни продукти и в крайна сметка в липсата на представа какъв ще бъде размерът на задължението и какви са правните и житейските последици от неговото неизпълнение.

Мисия

КЧСИ е запознала Министерството на образованието и науката с констатираните проблеми, като предложила провеждането на безвъзмездна национална образователна кампания по въпросите на финансовата грамотност при подрастващите. След като МОН одобрило предложението, на 20 ноември 2024 г. в 127-о СУ “Иван Николаевич Денкоглу” София Георги Дичев и заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова дават старт на националната кампания „Управление на лични финанси и кредити – основни правила и информирани решения“. Инициативата на КЧСИ цели да предостави базови, полезни знания по управление на личните финанси за младежи на възраст между 17 и 19 години.

Кампанията се провежда успешно през учебната 2024/2025 г., като обхваща младежите във втори гимназиален етап и в нея вземат участие над 7500 ученици от 103 училища в цялата страна. Обучители са 27 частни съдебни изпълнители, които на доброволен принцип и безвъзмездно провеждат обучения в училища от 21 области.

Инициативата на КЧСИ преминава като обучение в училищна среда, а личната среща с лектор - ЧСИ, провокира интереса на учениците и одобрението на учителите. Младите хора открито се вълнуват и задават въпроси, свързани с кредитните карти, лизинга, потребителските заеми и за какво трябва да внимават при използването на тези услуги. Проявяват любопитство към представените реални случаи от практиката на лекторите и научават как необмислени финансови решения могат да се отразят негативно върху живота на хората. Кампанията ще продължи и през настоящата учебна година.

Мария Кадийска