Д ълговете за ток, вода, парно и телефон да бъдат събирани доброволно, за да не се минава през съда, където сумите скачат много заради таксите, и задължение от 50 лв. може да стигне до 700-1000 лв.

Това предлага Камарата на частните съдебни изпълнители. Тя предлага законодателни промени, които да сложат край на парадокса малки задължения за комунални услуги да набъбват неимоверно заради съдебни такси и адвокатски хонорари.

Изключение

Оказва се, че България е единствената държава в Европа, в която спрямо длъжниците се използват единствено принудителните мерки на съдебното изпълнение. Във всички останали страни от ЕС, както и в съседните държави Сърбия, Румъния, Словения и Черна гора, задълженията за ток, вода, телефон и парно задължително минават през процедура по доброволно събиране. Едва ако длъжникът откаже да си плати задължението, се пристъпва към принудително изпълнение. У нас то е само принудително.

На среща в Белград между Камарите на българските частни съдебни изпълнители и сръбските им колеги, които по закон се наричат обществени изпълнители, бе обменен опит.

Председателят на Изпълнителния съвет на Сръбската камара д-р Вуядин Масникоса и колегата му от Ниш Милян Трайкович разказаха, че в Сърбия има доброволно събиране от 2020 г. и то дава много добри резултати.

По закон битовите задължения там не могат да се прехвърлят на никой друг без съгласието на самия длъжник. В Сърбия няма колекторски фирми и държавни съдебни изпълнители.

При комунални задължения длъжникът има 8 дни да ги плати. Ако не го направи, следва принудително изпълнение, което и там е скъпо заради таксите и адвокатските хонорари. Затова 95 процента от длъжниците в съседната страна плащат доброволно комуналните си дългове. Може да се сключи и споразумение за разсрочено плащане.

Председателят на КЧСИ у нас Георги Дичев (в средата), Милян Трайкович (вляво) и д-р Вуядин Масникоса (вдясно)

Тенденции

Председателят на Българската камара на частните съдебни изпълнители Георги Дичев съобщи, че новообразуваните дела у нас са около 200 000 годишно, приключените - около 150 000, събраната сума - 800 млн. лв.

Открояват се 3 тенденции - постоянно спада броят на продаваните недвижими имоти, вече са около 3000 годишно, през пиковата 2014 г. са били 12 000. Вече има силно доверие от държавните органи, общините и гражданите към ЧСИ да събират вземанията им.

В резултат близо половината от всички нови изпълнителни дела при ЧСИ са в полза на държавата, общините и гражданите. Има сериозен ръст при събраните суми - от 120 млн. лв. преди вече достигат 200 млн. лв. Това са неизплатени издръжки, заплати и плащания по договори, обезщетения, невърнати заеми.

ЧСИ-та отчитат, че расте броят на младите длъжници в страната. Без да мислят много, млади хора теглят бързи кредити да си купят нещо и после не връщат парите.

Мария Кадийска