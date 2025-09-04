Правосъдният министър Георги Георгиев (вторият от дясно наляво) е категоричен, че ще има изключителни ползи от въвеждането на еврото у нас.

А ко беше лошо в еврозоната, щяха ли 20 държави вече да са в нея? Това запита министърът на правосъдието Георги Георгиев, който пристигна в Пловдив, за да участва в информационно събитие по повод предстоящото въвеждане на еврото, предаде “Марица”.

“Да бъдем част от еврозоната означава възможност за икономическа и ценова стабилностт, достъп до много пазари. Пловдив ще има изключителна полза от това, предвид развитата икономика и икономическа зона”, посочи министър Георгиев.

Той каза, че често му се налага да обяснява колко е важна правната сигурност и това да се гарантират чуждите инвестиции.

“Когато един чуждестранен инвеститор дойде и разкрие фабрика на територията на Община Марица или Община Раковски, той вече става български инвеститор. Ще създаде работни места за висококвалифицирани кадри. Това е начинът да спрем изтичането на мозъци от България. Да остават тук в родината, да имат възможности за кариерно развитие и добро, конкурентно заплащане”, посочи министърът на правосъдието.

По думите на Георгиев приемането ни в еврозоната дава възможности ние да бъдем третирани като надежден партньор.

“Задачите на цялата държава са информационна кампания, която да не позволи спекуланти да натоварят българските граждани. Означава адекватна стиковка между органите, за да се следи какво се случва и да се даде много ясен знак да не се използва присъединяването в еврозоната, за да се надуват цените”, добави Георгиев.

Той поздрави кмета на Пловдив Костадин Димитров за това, че местната власт в предприела необходимото във връзка с въвеждането на единната валута, така че хората да знаят всички относно своите данъци и такси.

“Въпросът е да улесняваме живота на гражданите и на бизнеса, да намалим административната тежест”, посочи още Георгиев.

Той обяви, че Търговският регистър енапълно готов за присъединяване към еврозоната. “Предвидили сме достатъчно гаранции. Ще разкажем на бизнеса какво предстои в тази връзка”, добави министърът на правосъдието.