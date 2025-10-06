О ПАСНО ВЕЩЕСТВО, ОТКРИТО В ЧЕРВЕНИ ЧУШКИ: Причиняват увреждане на черния дроб и бъбреците - има съмнение, че вече е било изядено!

Пресните червени чушки, внесени на хърватския пазар от Северна Македония, съдържат токсични химикали.

Високи нива на забранения пестицид метамил , който е силно токсичен за хората, бяха открити в червените чушки .

Опасността от метамил е потвърдена от множество предишни научни изследвания и следователно употребата му е забранена в Европейския съюз.

отровният метомил

При консумация във високи дози, метамил може да причини увреждане на черния дроб и бъбреците !

Както е съобщено от Европейската система за безопасност на храните, пресни червени чушки, внесени от Северна Македония, съдържат 0,049 милиграма метамил на килограм, което е пет пъти повече от разрешената граница.

Инспекцията в Хърватия разпореди незабавно изтегляне на чушката от пазара, но все още не уточниха в кои магазини се предлага.

Европейската система за безопасност на храните предупреждава потребителите , че рискът за здравето от този пестицид е сериозен.

Големият проблем е, че чушките са анализирани на 23 септември, а резултатите са пристигнали едва сега, което означава, че закупените чушки вероятно са били изядени!

Скандалът при съседите трябва да ни е червена лампичка. Всеизвестно е, че зеленчуци от Северна Македония заливат нашия пазар. Въпросът е дали и колко от отровните пиперки сме изяли и ние. Тук думата имат институциите....

