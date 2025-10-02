О сем месеца след като неидентифициран летящ обект затвори аерогара София, летищата у нас остават беззащитни срещу дронове.

ТЕРОРЪТ В НЕБЕТО ПРОДЪЛЖАВА: Дронове нападнаха поредната европейска държава!

Това става ясно от позиция на транспортното министерство, изпратена до „Телеграф“, от която става ясно, че има забавяне в изграждането на системите, а към този момент все още няма обявени обществени поръчки за закупуване на антидрон защитни технологии. Същевременно неидентифицирани дронове блокираха летища в Дания, а редица държави, включително Франция, Германия и Швеция, разположиха войски, радари и системи за борба с дронове, за да подсигурят въздушното пространство над страната за започналата вчера среща на върха на Европейския съюз.

Мерки

По антидрон мерки у нас институциите започнаха трескава работа, след като на 22 февруари тази година дрон летя около един час в обсега на летището в София, без никой да успее нито да го идентифицира, нито неутрализира. Разходката на дрона доведе до закъснения на шест полета. МВР започна разследване, прокуратурата образува досъдебно производство, а от транспортното министерство обещаха спешни мерки за защита от дронове. Скоростно през парламента минаха промени в закона, с които се засилва контролът върху използването на дронове. Забраниха се полети с дронове без разрешение в ключови за националната сигурност зони, включително в охраняемите граници на гражданските летища. Предстои в Наказателния кодекс да се криминализира управлението на дронове без необходимото разрешение, като промените са планирани за второ четене в ресорната парламентарна комисия.

Указания

Непосредствено след случая от транспортното министерство издадоха указания към летищата за спешни мерки за защита от нерегламентирано навлизане на дронове в чувствителните им зони. Сред указанията бе да се изградят зони за наблюдение, откриване (детекция) и проследяване на дроновете. Първоначално летищата трябва да изградят такава система, обхващаща радиус от 2 км спрямо пистите за излитане и кацане, като на следващ етап тя ще се разширява. Летищата трябваше да определят и конкретни технически средства за защита от неправомерно навлизане на дронове.

Напредък

Осем месеца по-късно напредъкът включва оценка на риска, разработване на процедурни мерки, както и използване на съществуващите системи за видеонаблюдение на летището „Васил Левски“ в София, във Варна, Бургас и Пловдив за следене за поява на дронове. На летищата тепърва ще се въвеждат процедури за действие при нерегламентирани навлизания на дронове, сред които незабавно подаване на сигнал до тел. 112 и затваряне на летището за полети. На всички летища трябва закупуване на технически средства за противодействие на дронове, но обществени поръчки не са обявени. Констатирано е сериозно забавяне на летищата, заявиха от транспортното ведомство.

Проф. Димо Зафиров: Дания и Норвегия не могат да се справят, та ние ли

„Видимо няма напредък от февруари досега, но това не е учудващо. Дания и Норвегия не могат да се справят с дроновете около летищата си, та ние ли, коментира за „Телеграф“ експертът по безпилотна летателна техника проф. Димо Зафиров от Института по космически изследвания и технологии към БАН. Според него борбата с нерегламентираните полети на дронове е световен проблем и към момента няма ефикасен отговор. „В областта на засичането на дроновете, проследяването им и тяхната идентификация има определен напредък. В областта на неутрализирането им обаче засега трудностите са сериозни, тъй като зенитно-ракетни мерки са неприложими в урбанизирани територии, а и са много скъпи. Дроновете прихващачи са решение, но да не забравяме, че покрай войната в Украйна освен антидрон системите се развиват и анти-антидрон системите“, добави експертът. Той призова държавата да инвестира в развитие на собствени антидрон системи, а не да чака да купува готови от чужбина.

Турска компания им хвана цаката

Турска отбранителна компания е създала нови системи за защита от дронове край летища и друга критична инфраструктура, съобщи „Тюркийе тудей“. „Богазичи Савунма“ прилага опита си от военните технологии за борба с дронове към гражданските нужди. В момента системите на компанията се тестват. „Рисковете вече се прехвърлят и в гражданската среда“, коментира председателят на борда на компанията Фатих Аслан пред държавната агенция Анадолу. Той обясни, че неоторизираните полети, включително за любителски снимки, журналистика или дори сватбена фотография, могат да доведат до отмяна на редовни полети и сериозни финансови загуби. Според него от четири месеца в компанията има серийно производство, а новите продукти са способни да неутрализират дронове около летища.

Желязков: Трябва ранно предупреждение

Изграждането на система за защита от вражески безпилотни летателни апарати е ключова стъпка за укрепване на източния фланг на Европейския съюз и НАТО. Това заяви премиерът Росен Желязков. Той че отбранителните мерки са не просто реакция, а и проактивно действие срещу провокациите на Руската федерация по границите на страните членки. „В дългосрочен план трябва да изградим степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост с възможностите на НАТО, за да гарантираме защитата на източния фланг,“ посочи министър-председателят. Желязков увери, че България ще участва активно във всички проекти, за които вече е подала заявки за финансиране по европейската програма SAFE, целяща укрепване на сигурността и отбранителния капацитет на съюза.

Деян Дянков