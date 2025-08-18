Д епутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов е внесъл днес следобед в Народното събрание проект за промени в Закона за Националната служба за охрана. С предложението му се отменя текст, съгласно който НСО осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на републиката.

В мотивите си депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов посочва, че е необяснимо защо сред дейностите, които Националната служба за охрана изпълнява, е и транспортно осигуряване на администрацията на президента. Според Стоянов това по никакъв начин не попада в обхвата на функциите на НСО, а напротив, "тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания". В мотивите пише още, че този текст е абсолютно ненужен и затова с проекта се предлага отпадането му, предаде БНР.

Преди седмица във Фейсбук Стоянов разкритикува Румен Радев при негово посещение му във Варна, като написа, че "той се движи с охрана, достойна за велик диктатор" и че "гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус".

Държавният глава присъства на церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище. В събитието обаче участваха също министрите на отбраната и на труда Атанас Запрянов и Борислав Гуцанов, които също са с коли на НСО, и е възможно да са били в кортежа.

В събота пред журналисти президентът отбеляза необходимостта от отговори на въпросите защо управляващите са поискали и получили авансово данъците от банките за 2026 г. и защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията, включително и през всичките им воаяжи в чужбина.