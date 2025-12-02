О т 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да закупуват винетки директно в евро през дигиталните платформи на пътната агенция и нейните официални търговски партньори в интернет.

Преходът е напълно автоматизиран и потребителите не трябва да правят нищо допълнително: официалните цени на винетките ще се визуализират в евро и левове, а онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута.

Натовареност

Промяната идва в момент на засилена необходимост от подновяване на винетки: през декември и януари изтича валидността на стотици хиляди годишни винетки. Шофьорите могат да закупят нова винетка предварително до 30 дни преди срока на валидност, което дава спокойствие и е особено удобно преди празничните и зимните пътувания.

Процесът по покупка остава непроменен: избор на винетка, попълване на регистрационен номер, плащане с банкова карта, активация за секунди. Плащането се извършва директно в евро - без нужда от ръчно преизчисляване.

Цени

Цените за 2026 г. остават непроменени, като само се преобразуват в евро по официалния фиксиран курс. Така уикенд винетката става €5,11, седмичната €7,67, месечната €15,34, тримесечната €27,61, годишната €49,60, а еднодневната винетка €4,09. Последната ще бъде официално въведена през февруари. Тя ще бъде удобна опция за кратки пътувания и автомобили, които рядко се използват извън града. 24-часовата винетка ще може да се закупува както непосредствено преди пътуването, така и предварително, затова освен дата трябва да бъде посочен и конкретен начален час.