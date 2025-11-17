А втомобил с чуждестранна регистрация паркира в подлез в центъра на Варна.

За случка стана ясно от снимка, разпространена в социалните мрежи тази сутрин.

Колата е спряла точно до стълбите на един от изходите на съоръжението, което се намира до спирка "Осми декември", преди Аспаруховия мост.

т
Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", В. Трифонов

Не става дума за инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Колата е влязла през един от входовете на подлеза и е паркирала там.

Сигнал е подаден в Първо районно управление на полицията.

Любомир Славов Любомир Славов
варна паркирала кола подлез център куриоз