А втомобил с чуждестранна регистрация паркира в подлез в центъра на Варна.

За случка стана ясно от снимка, разпространена в социалните мрежи тази сутрин.

Колата е спряла точно до стълбите на един от изходите на съоръжението, което се намира до спирка "Осми декември", преди Аспаруховия мост.

Не става дума за инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Колата е влязла през един от входовете на подлеза и е паркирала там.

Сигнал е подаден в Първо районно управление на полицията.

Любомир Славов