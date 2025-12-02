Н ад 4000 бебета на месец се раждат у нас, показва статистиката на Националната здравноинформационна система.

Общо 44 251 бебета са проплакали у нас от началото на годината досега. За сравнение през 2024 година в България са родени 49 451 бебета. Справките са изготвени въз основа на данните, подадени от медицински специалисти в модул хоспитализация на Националната информационна система. Данните показват, че всяка година броят на родените у нас деца намалява. Така преди две години у нас са проплакали 50 524 новородени.

Най-много бебета до момента са се родили в столицата - 13 951, а най-малко - във Видин, където първа глътка въздух са поели едва 91 деца. Данните показват, че през последните няколко години ражданията в София са устойчив брой и там на бял свят се появяват над 15 000 бебета на година. Същото е положението в по-големите градове у нас. В Пловдив до момента са проплакали 6183 бебета, във Варна - 3619, а в Бургас - 2409 пеленачета.

С близнаци пък са забременели 748 българки. Броят на многоплодните бременности спада спрямо предходните години. Повечето новородени са момчета, като те са с над 1000 повече от момиченцата. Почти половината от малчуганите у нас се появяват чрез секцио, а 43% е делът на естествените раждания без оперативна намеса.

Софиянките се решават да станат майки най-късно, като средната възраст, на която дават живот, е 30,9 години. На другия полюс остават жените в Ямбол, които раждат на възраст от 22,9 години.

Същевременно над 3500 момичета у нас са станали майки още преди да навършат пълнолетие, или на възраст 18 години. Най-много раждания има във възрастовата група 19-25 години и 26-30 години. Устойчив е броят на жените, които раждат над 40-годишна възраст, като през последната година те са 1500, показват данните на Националната здравноинформационна система.