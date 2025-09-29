П оловин София е застрашена от компрометиран язовир.

Столична община започна реконструкция на язовир „Иваняне-2“. Съоръжението, което би трябвало да се ползва за земеделски нужди, е в рисково състояние – със силно компрометирана стена, полуразрушен преливник и неработещ изпускател. Това създава потенциална опасност за кварталите „Люлин“ и „Банкя“.

"С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол", коментира с пост във Фейсбук кметът Васил Терзиев.

Кметът написа:

"София няма проблем с водата, но всички виждаме какво се случва в много други места в България - безводие, липса на план и безхаберие. Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно - защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно.

Язовир „Иваняне-2“ е добър пример.

Преди две години държавата планираше ремонт за над 2 млн. лв. по линия на Държавната консолидационна компания - модел, който в миналото често е носил повече съмнения, отколкото резултати. Вместо това решихме да поемем отговорността сами.

Днес започваме реконструкцията на язовира със средства от бюджета на Столична община - за три пъти по-малко пари (743 810 лв.), но със същия резултат. Това е начинът да покажем, че може да се работи ефективно, прозрачно и в интерес на хората.

Сегашното състояние на язовира е рисково – полуразрушен преливник, компрометирана стена и неработещ изпускател. Това създава реална опасност за хората в районите „Люлин“ и „Банкя“. С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол.

Работим и по всички останали язовири, за които отговаряме. Два от тях са неизползваеми и настояваме държавата да вземе решение за ликвидацията им. На тези в експлоатация правим текущи ремонти, почистваме речните корита и поддържаме стените.

Паралелно върви и голямата ни програма за почистване на реките в София – 71 км речни корита, по които работим едновременно и с ускорени процедури. Целта е една – повече сигурност и спокойствие за хората.

Това е нашата визия – София да бъде по-безопасен, по-зелен и по-устойчив град. Град, който мисли за бъдещето си и не прави компромиси нито с качеството, нито с цената, която гражданите плащат."

Състоянието на язовирите в страната

Казусът с „Иваняне-2“ отразява по-широк проблем. В България има над 6000 язовира, като голяма част от тях са с нужда от ремонт или са извън експлоатация. Според данни на регионалното министерство част от съоръженията са опасни за населението или не се използват ефективно.

Примери от последните години показват, че редица общини са в режим на водата поради недостиг на надеждни източници.

Брезник остава на воден режим до поне 2026 г., в Плевен и Ловеч често се организират протести заради проблеми с водоснабдяването, а в редица малки населени места водата спира периодично през летните месеци.