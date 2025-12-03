Н ародното събрание даде своето съгласие правителството да изтеглите трите бюджета - държавния, на НЗОК и този за Държавното обществено осигуряване (ДОО). Това стана с пълно единодушие от 201 гласа "за".

Проектът за решение бе внесен по спешност в зала, след като ден по-рано кабинетът заяви, че иска да започне ново цялата бюджетна процедура. Това бе едно от основните искания и на протестиращите по време на демонстрацията в понеделник. Първоначалният вариант на управляващите бе само да коригира план-сметката, без обаче официално да я изтеглят от НС, защото бюджетът вече бе приет на първо четене, а тези на НЗОК и ДОО дори и на второ от ресорната комисия. Все още текат разговори между финансовото министерство, синдикати и работодатели за параметрите.

Тихомира Михайлова