К лип с унижения над ученичка, заснет от самите участници. Унизителните кадри са публикувани във Facebook групата "Красиво Хасково".

На видеата се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. В първото детето бива удряно и скубано, принудено е дори да коленичи и да целува обувките на една от агресорките. По информация от "Телеграф" случката се разиграла в столичният квартал "Дружба 1". На второто клипче, появило се малко по-късно след първото отново в същата група, насилничката, която снима вече иска от жертвата да се съблече.

Чуват се закани, коментират се голи снимки и други подобни теми. Децата са на видима възраст около 12 - 14 години. Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение и множество въпроси относно родителската отговорност.

Междувременно се появи и друго видео, запечатало побой над момиче. Не става ясно нито каква е причината, нито къде се раздават шамарите. Появата на случайни минувачи прекратява нападението.

*Кадрите са цензурирани с цел опазване самоличността на участниците.