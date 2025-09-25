Н а 89-годишна възраст е починал Стефан Владиславов Стефанов – актьор от трупата на театър „Сълза и смях“, известен като „Папата на дублажа“. Тъжната новина съобщи в социалните мрежи продуцентът Игор Марковски.

„Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на „Сълза и смях“, истински приятел и човек, наречен „Папата на дублажа“, озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра. Последната ни театрална среща беше в представлението „Трите изстрела“... Съжалявам, че не мога да пусна гласа му, за да просветне, макар и за миг, този тембър... Поклон!“, написа Марковски.

Стефан Стефанов е роден на 19 юли 1936 г. Завършва Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“. От 1966 г. активно се занимава с озвучаване на филми и сериали, превръщайки се в едно от най-разпознаваемите гласове у нас.

През 70-те години дава гласа си на едни от първите сериали, излъчвани в България – „Ум белият делфин“ и „Богат, беден“. Сред емблематичните продукции, в които участва като дубльор, са „Шоуто на Бени Хил“, „Бар Наздраве“, „Дързост и красота“, „Досиетата Х“, „Военна прокуратура“, „Смешно отделение“, „Паднал от Марс“, „Експериментът“, както и анимационните „Семейство Симпсън“, „Мариан Първа“, „Батман: Анимационният сериал“, „Покемон“ и „Домът на Фостър за въображаеми приятели“.

Гласът му звучи и в популярни латиноамерикански сериали като „Дивата Роза“, „Срещу съдбата“, „Вдовицата в бяло“ и „Индия – любовна история“, както и в европейските продукции „Дамата с воала“ и „Шест сестри“.

Стефан Стефанов е част и от дублажа на едни от най-обичаните анимационни и игрални филми, сред които „Спящата красавица“, „Книга за джунглата“, „УОЛ-И“, „Мечо Пух“, „Колите 2“ и „Емоджи: Филмът“.

За своя изключителен принос към дублажа през 2016 г. получава наградата „Дубларт“ за цялостно творчество, връчена от Гилдията на актьорите, работещи в областта.

Стефан Стефанов си отиде на 6 септември 2025 г., оставяйки след себе си огромно културно наследство, глас, познат на поколения зрители, и спомен за един от най-големите майстори на дублажа в България.