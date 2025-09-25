Р еплика на една от трите чудотворни икони на свети Георги Победоносец от Зографския манастир в Атон пристига в Благоевград. В четвъртък следобед светото изображение ще бъде в катедралния храм „Въведение Богородично“ в квартал „Вароша“.
Иконата е изработена в самия Зографски манастир по заръка на църковното настоятелство на църквата в Костенец. Тя ще бъде в областния център на Пиринска Македония благодарение на свещеник от Костенец, който се е съгласил по пътя да спре в Благоевград и иконата да пренощува в местния храм. „Нашата църква ще бъде отворена през цялата нощ за вярващите, които желаят да се помолят. На следващия ден, в петък, ще се отслужи тържествена литургия, която ще води почти сигурно Неврокопският митрополит Серафим. По обяд иконата ще бъде изнесена от храма, за да продължи пътя си към Костенец“, заяви отец Петър.