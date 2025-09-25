Р еплика на една от трите чудотворни икони на свети Георги Победоносец от Зографския манастир в Атон пристига в Благоевград. В четвъртък следобед светото изображение ще бъде в катедралния храм „Въведение Богородично“ в квартал „Вароша“.

Иконата е изработена в самия Зографски манастир по заръка на църковното настоятелство на църквата в Костенец. Тя ще бъде в областния център на Пиринска Македония благодарение на свещеник от Костенец, който се е съгласил по пътя да спре в Благоевград и иконата да пренощува в местния храм. „Нашата църква ще бъде отворена през цялата нощ за вярващите, които желаят да се помолят. На следващия ден, в петък, ще се отслужи тържествена литургия, която ще води почти сигурно Неврокопският митрополит Серафим. По обяд иконата ще бъде изнесена от храма, за да продължи пътя си към Костенец“, заяви отец Петър.

Владимир Симеонов