Е вропейската комисия защити използването от Урсула фон дер Лайен на изчезващи съобщения на телефона си - функция, която заличава някои от най-чувствителните в ЕС комуникации.

"Съобщенията [на председателя на Комисията Фон дер Лайен] са автоматично изтрити след известно време, само по причини на приложението", заяви говорителят на Комисията Олоф Гил. В противен случай телефонът ще гръмне, пише Politico.

Той отговаряше на въпрос на репортери във връзка с текстово съобщение от френския президент Еманюел Макрон, призоваващ Фон дер Лайен да блокира търговското споразумение между ЕС и Меркосур, съобщено за първи път от Politico през 2024 г. Европейският омбудсман обяви тази седмица, че е започнал проверка на скандалния случай.

Според Комисията Фон дер Лайен просто е спазвала вътрешните правила. Използването на изчезващи съобщения се препоръчва в насоките на Комисията, наречени „Проверка за премахване на опасни съобщения“, от 2022 г. "От една страна, това намалява риска от изтичане на информация и пробиви в сигурността, което, разбира се, е важен фактор", заяви говорителят на Комисията Балаш Уджвари, като добави". „И също така, това е въпрос на място на телефона - така че, ефективно използване на мобилно устройство".

"Председателят спазва тези вътрешни насоки и използва функцията за изчезване на съобщенията, което обяснява защо не можем да изтеглим такива SMS-и”, обясни още Уджвари.