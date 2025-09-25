Д обра новина за феновете на легендарния филм на Милош Форман „Полет над кукувиче гнездо“.

Лентата ще излезе в 4K резолюция по повод 50-годишнината си.

Компанията Discovery Home Entertainment обяви, че подобрената версия на продукцията с пет награди „Оскар“ ще бъде налична от 11 ноември тази година. Освен в 4K, филмът ще се предлага и на Blu-ray и в дигитален формат.

Припомняме, че в лентата Джак Никълсън играе пациент в психиатрична болница, който се бунтува срещу установения ред. Луиз Флечър е неговия заклет враг – сестра Милдред Рачет.

Продуценти са Майкъл Дъглас и Сол Зейнтс.

Изданието за 50-годишнината ще включва бонус материали с Джак Никълсън и Дани ДеВито, както и досега непоказвано архивно съдържание.

Източник: БТА