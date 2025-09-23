О т сряда, 24 септември, започват ремонти на три места по магистрала "Тракия".

Превантивен ремонт ще се извърши на 9-километрова, между 24-и и 33-и км от магистралата, посока Бургас.

Ремонт, отново в платното за Бургас, ще има и между 90-и и 98-и км на магистралата, в област Пазарджик. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение, съобщи БНТ.

От 12:00 ч. в петък до 15:00 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15:00 ч. в събота до 12:00 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата. Прогнозният срок за приключване е 10 ноември.

Строителне дейности ще се извършват и на 11-километрова отсечка в област Сливен - от 262-ри до 273-и км от магистралата. И там движението ще е ограничено в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата.