В нощта срещу 22 септември в 00.05 ч., в Западна Турция бе регистрирано земетресение с магнитуд 5 по Рихтер, предаде Обсерваторията Кандили към университета Богазичи в Истанбул. Епицентърът е бил в района на град Съндъргъ, провинция Балъкесир, Западна Турция.

Според данните на Дирекцията за извънредни ситуации и борба с природни бедствия към президентството в Анкара (АФАД), трусът е бил 4,9 по Рихтер на дълбочина 7,4 километра.

Силното разклащане е усетено в целия околен район, включително в съседни села и градове. Засега обаче няма данни за жертви или сериозни материални щети.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi



Губернаторът на Балъкесир Исмаил Устаоглу направи изявление в социалните мрежи малко след труса: „Към момента няма постъпили сигнали за пострадали или разрушения. В 112 – Националния център за спешни повиквания – не е получена нито една тревожна информация.“ По думите му всички екипи на АФАД и други институции са започнали проверки на място. „Нашите служби продължават огледите в района. Надяваме се ситуацията да остане спокойна.“ В края на обръщението си губернаторът изрази надежда страната да бъде предпазена от подобни бедствия: „Нека Бог закриля нашата държава и нашия народ от природни катастрофи.“

На 10 август 2025 г. в област Съндъргъ, Балъкесир, бе регистриран трус с магнитуд 6,1 по Рихтер. При него имаше 1 загинал и 52 ранени. Над 1 200 вторични труса са отчетени след главния трус през август, сред които 19 с магнитуд над 4,0 по Рихтер. Сред по-силните вторични трусове е имало трус с магнитуд 4,8 на 24 август. Освен това, през септември в същия район са регистрирани няколко труса с магнитуди между 4,2 и 5,1 по Рихтер.

Сеизмичната активност в района остава активна, като в района от снощи са регистрирани още десетки слаби вторични труса, писа marica.bg.