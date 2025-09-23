П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова се очаква да се яви в Софийския градски съд по делото за плагиатство срещу адвокат Петър Илиев. Заседанието е насрочено за 25 септември, показа справка на „Телеграф“.

Петър Илиев заедно с адвокатката си на последното съдебно заседание

Илиев е подсъдим за престъпление против авторските права, след като прокуратурата го обвини, че е използвал научен труд на доц. Киселова, без да я цитира.

Спор

Разследването срещу Илиев започна месеци след като беше номиниран за министър на правосъдието, на вътрешните работи и за вицепремиер при неуспешните опити на „Има такъв народ“ да състави правителство през 2021 година. В четвъртък ще е четвъртият опит на съда да даде ход на процеса. Досега той бе отлаган три пъти - на 15 юли миналата година делото се провали, защото се оказа, че Илиев не е бил призован редовно и навреме. На 17 февруари тази година трябваше да се състои разпоредително заседание по делото. Съдът обаче реши да повдигне спор пред Върховния касационен съд - между Софийския градски съд и Софийския районен съд, относно компетентността за разглеждане на делото. На 23 май пък Киселова бе пуснала молба, че желае процесът да бъде отложен за друга дата, тъй като не можела да се яви поради служебни ангажименти.

Консул

Така се стигна до отлагането на делото за есента, като първата възможна дата, която даде съдия Христинка Колева, бе 25 септември. Разследването срещу Илиев започна по сигнал на сдружение БОЕЦ. Първоначално делото бе прекратено, тъй като Илиев се оказа, че е почетен консул на Барбадос у нас и се ползва с имунитет. Затова Софийският районен съд отказа да гледа делото, тъй като делата срещу хора с имунитет се разглеждат единствено от градския съд. Сигналите срещу Илиев дойдоха след влизането му в политиката като част от ИТН.

Преди това адвокатът беше главен асистент от Катедрата по конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в която катедра е и Киселова. Твърди се, че той е преписал десетки страници от дисертация на настоящата шефка на парламента, озаглавена „Парламентарен контрол“, в книгата си „Компетенциите на Народното събрание“. Срещу Илиев бяха подадени три сигнала за плагиатство в СУ и Етичната комисия заключи, че в книгата му е налице плагиатство. След това той напусна Софийския университет и стана клиент на прокуратурата.

Захари Белчев