Л юбовната история на Ерика и Чарли започва като в романтичен филм. В края на август 2019 г. красивата носителка на титлата „Мис Аризона“ решава да кандидатства за работа в студентската му организация Turning Point USA(TPUSA) (б.р. - превод Повратна точка/САЩ).

Още вечерта след като си подава документите в офиса и се виждат на живо, Кърк й праща съобщение по Инстаграм дали ще излезе на вечеря с него. Тя се съгласява и оттогава са неразделни. Детайли от първата им среща споделиха самите те в един от подкастите си.

Интервюто

„Пазя първото му съобщение до ден днешен. Така започна всичко. Пита ме защо живея в Ню Йорк, пита ме дори имам ли 5-годишен план за това как ще се развие животът ми. Зададе ми всички въпроси, които дори не си бях представяла – за Исус, за вярата ми, за ученето ми, за семейството ми, затова как виждам бъдещето си. Бяхме в ресторант и интервюто продължи 3 часа и половина“, спомня си Ерика. Накрая Чарли й казал: „Няма да те взема на работа, защото искам да те поканя на среща“. Ерика се стъписала и отговорила: „Може ли първо да сме приятели“. При една от първите им срещи вече като гаджета отишли на баскетболен мач. Тогава Ерика забелязала гривната му – с мотивиращо послание. Той я свалил и я подарил на негов фен.

Бракът

“Бракът не е просто важен етап в живота - той е призвание. Бог не е казал „чакай, докато се почувстваш готов“. Той е казал „не е добре за човека да бъде сам“. Оженете се млади. Плодете се и се размножавайте”, пише Кърк в профилите си в социалките. Той е твърдо убеден, че двойката трябва да изчака със секса след брака, защото иначе ще бъде само привличане между телата. Близо година след като се влюбват, Ерика и Чарли сключват брак на 8 май 2021 г. - навръх 9-годишнината на организацията.

Библейско

Ерика Кърк е пет години по-голяма от съпруга си. Навръх своя 23-ти рожден ден тя е избрана за Мис Аризона 2012 и се включва в голямата надпревара на Мис САЩ, но не успява да се класира. Играла е баскетбол в колежа, работила е като модел и актриса. Завършва университета „Либърти“ с магистърска степен по право и докторска по християнско лидерство. Именно вярата е една от най-силните връзки между нея и Чарли. Ерика ръководи НП за герои и благотворителност и води подкаст. Има и своя марка за дрехи. Двамата често правят общи предавания и са сред най-верните хора на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс.

„Съпругът ми Чарли Кърк е сила. Той е смел, когато светът изисква тишина, безстрашен е там, където другите се оттеглят“, публикува преди няколко дни Ерика.

След убийството на Чарли тя сложи на ръката си неговия пръстен и показа кръста, който носеше приживе, докато минава край стотиците хиляди поддръжници на Кърк.

Вдовицата към малката Джиджи: Татко е на командировка с Исус

“Когато се прибрах снощи, Джиджи, дъщеря ни, просто се втурна в прегръдките ми. Говорих с нея и тя каза: “Мамо, липсваше ми.“ Казах й,че и ти ми липсваше. Тя попита: „Къде е тати? Тя е на 3 години. Казах: „Скъпа, татко много те обича. Той е в командировка с Исус, така че може да си позволи бюджета ти за боровинки”. Това каза през сълзи Ерика след убийството.