"На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон", това написа в социалната мрежа Х министър-председателя на България Росен Желязков.
Премиерът отбелязва също, че всички канали за подкрепа за Украйна, които са установени досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност.
On today's VTC of the Coalition of the willing we discussed the results of the Ukraine talks in Washington. All support channels for 🇺🇦 that we have established so far should continue to be implemented in a coordinated manner as а key element of security guarantees.— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 19, 2025