П аметник с облика на хан Аспарух да се издигне на мястото на Паметника на Съветската армия. Предложението идва от Инициативен комитет. Идеята е основателят на българската държава да служи като обединяващ символ за българския народ.

Две години след като беше демонтиран паметникът, мястото в центъра на столицата изглежда запустяло. Днес издраскана метална ограда пази основата на демонтирания паметник.

"Вече няма паметник на Червената армия. Идете да видите там, то е като строителен обект - буренясало, храсталаци, така че на мястото на бившия Паметник на Червената армия трябва да изградим паметник на хан Аспарух", каза акад. Георги Марков.

"Тук заслужава да имаме такъв паметник и той да обединява нас, българите, а не паметник на една армия, която не е освободителка", допълни той.

"Ще внесем предложението официално по реда, който е уреден по закон в Столичната община като инициативен комитет, като граждани и ще внесем писмо с искане за среща с всички институции, които имат касателство с темата. Ние не разчитаме някой магически отнякъде да реши въпроса с изваждане на бюджетни средства", подчерта общинският съветник Искрен Веселинов.

"Очакваме това да бъде усилие от страна на целия български народ, на цялата нация", добави Веселинов.

Кога обаче това е възможно да се случи, е спорно, тъй като в момента текат процедури, свързани с паметника, както и дела, писа bgonair.bg.