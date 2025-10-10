Кметът на София Васил Терзиев обяви, че няма да позволи „необосновано висока цена“ за извозване на отпадъците в столицата, след като кризата с боклука парализира районите „Люлин“ и „Красно село“.

„Няма да подпиша договор за 420 лева на тон! Пресметнали сме реалната стойност – 166 лв. на тон, включваща норма на печалба, инвестиции и разумен срок за изплащане. Всички индикации сочат, че ще подпишем с турска фирма, която отговаря на тези условия“, заяви Терзиев пред NOVA.

По думите му общинското предприятие „Софекострой“ ще поеме районите „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“ със собствена техника в рамките на няколко месеца.

„До дни ще имаме нужните камиони и организация, за да се върнем към нормално сметосъбиране. В момента на терен са 5–6 камиона, до 48 часа ще станат 10, а за нормален ритъм трябват 12–14“, уточни градоначалникът.

Той подчерта, че няма нужда от държавна намеса, защото капацитетът се увеличава ежедневно, а кризата е в процес на овладяване.

„Нашата работа е да защитим интересите на гражданите и общината. Не можем да контролираме кой какви договорки прави зад кулисите, но всички данни са публични и ако има картел – КЗК може да провери“, каза още Терзиев.

📅 Припомняне:

На 4 октомври „Люлин“ и „Красно село“ останаха без фирма за сметоизвозване, след като Терзиев отказа да подпише нов договор при рекордната цена от 420 лв. на тон.

Общината обяви кризисна ситуация до 19 октомври, като временно пое почистването със собствени сили, доброволци и дори лишени от свобода.

На 9 октомври Столичният общински съвет одобри 9 милиона лева за финансиране на „Софекострой“ – за покупка на техника, с която да поеме почистването в засегнатите райони.