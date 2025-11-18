Н а прага на първия снеговалеж София разполага само с четири снегорина. Това разкри общинският съветник Борис Бонев, който коментира, че след кризата с боклука се задава бял капан за града. Бонев обясни, че през изминалия сезон за почистването са били ангажирани между 130 и 160 снегорина.

„При първия по-сериозен снеговалеж градът е заплашен от пълен транспортен хаос. Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари", предупреди Борис Бонев. Стана ясно, че за да не се допусне още една криза, Столичната община наема както боклукчийски камиони, така и снегорини. От “Московска” 33 са изчислили, че 30 снегорина ще са достатъчни за зимното почистване на районите “Люлин”, “Красно село”, “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”. Също така има готовност и за наемане на допълнителен човешки ресурс.

Проблеми

89 снегопочистващи машини са предвидени за зимния сезон във Варненско. Пътят за Добрич е едно от „най-проблемните“ места, дори и при лек снеговалеж. Другите критични участъци са в общините Аксаково, Вълчи дол, Суворово и Долни чифлик. Там при силен сняг и вятър освен затворени пътища често има случаи на скъсани електропроводи и прекъсвания на тока. Едни от най-засегнатите населени места в областта са селата Припек, Банoво, Слънчево, Доброглед, Яребична, Сава, Голица, Солник, Булаир, Попович и Граф Игнатиево.

В община Варна най-проблемни са районите “Аспарухово”, “Галата”, “Виница”, “Звездица”, “Константиново”, “Каменар”, “Борoвец” и “Дoбрева чешма”. Там съществува риск от навявания и затруднено обслужване, особено в гранични части на градската пътна мрежа. За тази година черноморската община обяви обществената поръчка за зимно поддържане на пътища, улици и булеварди за предстоящия зимен сезон с прогнозна стойност за над 2 млн. лева, като средствата са с близо 60 000 лева повече спрямо миналата година. Разчетите сочат, че малко над 1,2 млн. лева без ДДС е предвидено да отидат за разходи за 24-часова готовност за изпълнение на дейности по зимно поддържане. Средствата са общо за 4-месечния период от 1 декември до 31 март, в които следва да бъде подсигурена услугата. Останалата 1/3 от средствата по поръчката са за „допълнителни дейности, свързани със зимното поддържане“.

Бедствие

Често спиране на електрозахранването тормози пък осемте петрички села в Подгорието. Кметът на Самуилово - Кирил Стоянов, твърди пред “Телеграф”, че вече 18 години сигнализира за проблема, но няма никаква реакция от компетентните институции.

„Не е нормално при по-лошо време - дъжд, вятър, сняг, да има прекъсвания на тока в нашето и останалите 7 села - Камена, Скрът, Яворница, Коларово, Габрене, Ключ и Беласица. Засегнати са близо 10 000 души. Всички те остават с часове без електричество при минимално влошаване на метеорологичните условия“, категоричен е Кирил Стоянов. Той добави, че електрозахранващите линии за Подгорието - средно напрежение, преминават през гората, през стръмни терени, където денивелацията е много голяма. Там дърветата са в пъти по-високи от ширината на сервитутната ивица и на практика електропроводът не е обезопасен.

„Пада дърво, високо над 20 метра, и къса кабелите. И всички сме на тъмно. Тук става въпрос за болни хора, за обществени сгради – кметства, училища, детски градини, както и за всички останали. Наложителни са спешни мерки за изсичането на високите дървета и разширяване на самия сервитут в района от с. Самуилово до с. Яворница. Да се разшири този сервитут, да се направи по-широка просека край електрическите стълбове, за да не могат падналите дървета да късат жиците“, каза още кметът на Самуилово.

Пари

Договори на стойност 7,79 млн. лв. са сключени с фирмите, които ще се грижат за зимното снегопочистване и поддържане на пътната и уличната мрежа във Велико Търново и населените места в общината. Най-много средства – 6,16 млн. лв., са отделени за почистването на старата столица.

Общата дължина на уличната мрежа в града e 94,6 км. Към настоящия момент фирмата изпълнител вече е доставила и са в наличност 200 тона пясък и сол, 600 тона промишлена сол, като предстои доставка на още 1000 тона сол след 20 октомври. Фирмата разполага с 12 снегорина, 10 пясъкоразпръсквача, 2 фадроми, 3 малогабаритни автомобили с монтирани на тях снегорини за почистване на тесните улички, един 20-тонен самосвал за извозване на сняг. Почистването на тротоарите, спирките и стълбищата ще се извършва ръчно и машинно от служителите в ОП „Зелени системи“.

За ръчното почистване са ангажирани 85 общи работници, а машинното ще се осъществява с 5 ръчни снегорина, 1 машина райдер с гребло и 2 бобката. При силен снеговалеж и усложнена обстановка има възможност за изкарване на терен и на допълнителен брой ръчни снегорини. За територията на общинската пътна мрежа са осигурени 1,5 млн. лв. Дължината на общинската пътна мрежа е 209 км. От нея приоритетно през зимата се почиства 197,2 км, а останалите 11,8 км само при необходимост и по искане на съответните кметове. Общо 126 960 лв. са осигурени за почистването на 23 населени места в общината. Изпълнители са общо 17 фирми и земеделски кооперации. Почистването на отделните населени места е между 3 и 8 хил. лв. в зависимост от разположението и дължината на вътрешната улична мрежа в тях.

БГ фирма ще лови снежинките на Дунав мост

Българска фирма ще чисти снега тази зима на Дунав мост. Грижата за поддържането на съоръжението през студените месеци се осъществява на ротационен принцип, но задължението се отнася само за случаите на снеговалеж. Ако се получи обледяване на пътната настилка, обработката с препарати е ангажимент на всяка една от страните.

37 снегопочистващи машини са в готовност да започнат работа по републиканските пътища, съобщи на заседание за предстоящия зимен сезон областният управител Драгомир Драганов. 20 от тях са комбинирани и могат да почистват снега и да разпръскват химически вещества. При необходимост ще бъде създадена организация за спиране на тежкотоварните камиони в съседни области, за да няма струпване в района на мостовото съоръжение.

Кризисните центрове в селата Бъзън и Пиргово, както и в градовете Сливо поле и Бяла са в готовност да приютяват бедстващи шофьори и пътници. Вече са осигурени хранителни продукти и вода. Актуализирани са списъците с хора на хемодиализа в областта. Общо 148 души се водят на диализно лечение в болниците „Канев“ и „Медика“ в Русе, а 14 – в болницата „Юлия Вревска“ в гр. Бяла.

АПИ поддържа Републиканската пътна мрежа

Агенцията „Пътна инфраструктура“ отговаря за зимното поддържане на републиканските пътища - автомагистралите, скоростните пътища, първокласните, второкласните и третокласните пътища. Общинската пътна мрежа и улиците в конкретно населено място се поддържат от съответната община, заявиха за “Телеграф” от пътната агенция.

Оттам уверяват, че снегопочистването е осигурено, а от 1 ноември е въведено зимното поддържане в районите с над 550 метра надморска височина, от 15 ноември пък е въведено и за цялата републиканска пътна мрежа. Предвидените средства за зима 2025/2026 г. са 180 млн. лв. с ДДС, посочиха от АПИ и подчертаха, че сумата е прогнозна. От агенцията уточниха, че необходимата механизация за поддържане на републиканските пътища е около 2800 машини съгласно договорите за текущ ремонт и поддържане.

*Автор: Владимир Симеонов, Владимир Христовски, Жанета Йорданова, Иван Първанов, Любомир Славов

Екип на Телеграф