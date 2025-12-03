19 071 домашни кучета са регистрирани на територията на Столичната община към ноември 2025 г. От тях 6111 стопани са платили такса - куче за 6639 животни, тъй като някои имат по повече от един домашен любимец. Това казаха за “Телеграф” от Столичната община. Стана ясно, че липсва централизирана система, която да обобщава информацията, постъпваща от всички райони в града. Друг интересен факт е, че се разминават цифрите в информационната система на дирекция „Общински приходи“ и системата “ВетИС”, която отчита значително повече домашни любимци - цели 108 000.

Справка

Според общинския регистър питомниците са нараснали с 1241 спрямо 2024 г., когато са били 17 830. Това става ясно от отговор на въпрос на общинския съветник Марта Георгиева. Според правилата на общината таксата от 24 лв. не се дължи, когато кучето е кастрирано, но едва ли всички животни попадат в тази хипотеза. Четириногото подлежи на регистрация, когато навърши 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, както и на чипиране и ваксиниране срещу бяс.

От справката стана ясно още, че през 2024 г. 184 дворни кучета са били кастрирани, а 525 бездомни животни са били осиновени. Към 31.10.2025 г. са кастрирани 144 кучета и 396 са осиновени от приюти.

Контрол

Разхождането на животните в столицата се следи от Столичния инспекторат, които извършват контрол по отношение дали четириногите са на повод и дали стопаните им представят паспорт на животното. До 31 октомври са проверени 3965 собственици на домашни кучета, като са били съставени 2448 броя констативни протокола и 318 Акта за установяване на административни нарушения по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Проверените собственици с редовни ветеринарномедицински документи са 3069. През предходната година са проверени по-малко - 2904 стопани, съставени са 1558 броя констативни протокола и 256 акта. Проверените собственици с редовни ветеринарномедицински документи са 2647. От Инспектората припомнят, че стопаните нямат право да разхождат четириногите свободно и да преценят кога животното трябва да е и с намордник, както и да чистят, когато се изходи на улицата.

Владимир Христовски