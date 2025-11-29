Н ай-мръсен е въздухът в Пловдив в дните петък, събота и неделя. Това сочи анализ на експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в града.

Причината - локални източници на замърсяване, каквито могат да бъдат печките на твърдо гориво и транспортът.

Чистотата на въздуха в Пловдив се следи от 2 автоматични измервателни станции в града, писа NOVA.

„Натрупването, което се получава в делничните дни - трафика, отоплението на дърва и въглища - обуславят сами по себе си замърсяването, което се получава в почивните дни. Не за пренебрегване е също и неблагоприятната метеорология през зимния период – инверсиите и задържането на замърсяването в активния въздушен слой, т.е. слоят, който е и за дишане от хората. Тоест няма инверсия, няма завъртане на въздуха и се получава похлупак и задържане от всичките видове емисии, които изредих малко по-рано. Затова е и замърсяването в съботно-неделните дни”, обясни Елена Найденова, гл.експерт в Дирекция„Екология“ община Пловдив.