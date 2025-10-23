Известна по света като българския Нострадамус или "Нострадамус на Балканите“, за Баба Ванга се говорело, че е виждала бъдещето.

Твърди се, че легендарната пророчица е предсказала катастрофата в Чернобил през 1986 г., смъртта на Сталин през 1953 г., смъртта на принцеса Даяна през 1997 г., атентатите от 11 септември 2001, цунамито в Индийския океан през 2004 г. и дори възхода на ИДИЛ. Но винаги е имало огромен скептицизъм относно твърденията ѝ, тъй като повечето от тях нямат никакви доказателства. Както отбелязват други: "Някои от нейните прогнози са били тълкувани като точни, надеждността на прогнозите ѝ обаче все още е предмет на дебат и много от твърденията ѝ не са доказани.“

Но доколко всъщност е предсказала тези бъдещи събития? Трудно е да се каже, тъй като по-голямата част от информацията идва от разкази от втора ръка и почти нищо не е записано. Тъй като се смята, че и много от прогнозите й всъщност не са се сбъднали, Sky HISTORY разглежда тези, които се предполага, че е сгрешила – от пропуснати бедствия до политически прогнози.

Предлагаме ви 6 предсказания, които не са се сбъднали. Поне засега.

1. Победата на Обама на изборите

Ванга правилно предсказва, че Барак Обама ще спечели изборите в САЩ и ще стане 44-ият президент. Но уточнението, че той ще бъде последният президент на САЩ, не се оказа вярно.

2. Война на световете

Извънземните трябваше да кацнат на Земята през 2023 г. и да обявят война срещу човешката раса. Но досега не е имало документирана среща между тях и земляните.

3. Азиатска експлозия

Баба Ванга вярвала, че Азия ще бъде покрита с токсични газове след експлозия в атомна електроцентрала. Тя не посочила дата или година, но тъй като досега не се е случило, това се класифицира като едно от нейните неизпълнени предсказания.

4. Пустошта в Европа

Често се цитира предсказанието на пророчицата, че Европа ще стане до голяма степен необитаема или почти пуста до 2016 г. Смята се, че тя е видяла или екологични бедствия, широко разпространени болести, или масова миграция, които ще оставят континента почти празен.

В действителност обаче, Европа бе и продължава да е напълно функционираща. Този пример се разглежда като един от по-драматичните ѝ и неуспешни предсказания.

5. Смъртта на Джордж Буш-старши

През 90-те години на миналия век едно от предсказанията на Ванга е свързано със смъртта на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши при експлозия в самолет. Всъщност обаче той почина през 2018 г. от естествени причини, свързани с възрастта и болестта на Паркинсон.

6. Трета световна война

Едно от по-смразяващите ѝ предсказания бе, че през 2010 г. четирима държавни глави ще бъдат убити. Ванга твърдеше, че това в крайна сметка ще доведе до Трета световна война. За щастие, това не се случи.

Баба Ванга е уважавана пророчица не само у нас. Името й, задължително, се появява в медийните заглавията, когато има големи световни събития.

Домът й в България е музей и място за поклонници, тъй като много българи вярват в нейните сили. С лични средства на пророицата и подкрепа, дори е построена църквата "Света Петка", която привлича посетители заради славата ѝ.

Вангелия Пандева Сурчева е родена в Струмица, България, през 1911 г. Майка ѝ умира, когато е на 3 години, а когато баща ѝ е принуден да се запише във войската, за нея се грижат роднини и съседи.

Когато била на 12 години, Баба Ванга претърпяла ужасяващ инцидент, в резултат на който ослепяла. Тя твърдяла, че торнадо я е вдигнало и я е хвърлило под купчина пясък, като е увредило трайно зрението ѝ.

Въпреки това, тя станала известна като човек, който никога не отблъсквал нуждаещия се от помощ. Казвали, че притежавала далновидност и лечителски способности, помагайки на другите с даровете си, писа ИА "Фокус".