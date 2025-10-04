С тотици петричани и гости на града посетиха безплатно музея на пророчицата Ванга за вчерашната 114-годишнина от рождението ѝ.

Святата жена е родена на 3 октомври 1911 г. в Струмица, Османската империя. Това сочат документите на Вангелия Пандева Гущерова, както е рожденото ѝ име. По този повод Исторически музей – Петрич, обяви, че входът в къща „Ванга“ в южния град е свободен за всички посетители, които искат да се докоснат до съкровения личен свят на ясновидката.

Традиционно годишнината от рождението на Ванга привлича много нейни почитатели

Експозиция

Много гости се възползваха от тази възможност и видяха експозиционната зала, където бе подредена традиционната изложба с икони на почитаната от Ванга света Петка Българска. Иконите с изображение на закрилницата на българския народ и държава са дарени на пророчицата приживе от хора, които по този начин са й благодарили, че им е помогнала и им е дала правилните насоки в техния човешки път. Много посетители имаше вчера и в манастирския комплекс „Ванга“ в местността Рупите. Те запалиха свещ в църквата „Света Петка“ и на гроба на пророчицата, който е до храма.

Платна

Хората разгледаха и картинната галерия, която бе открита за 110-годишнината от рождението на ясновидката. В нея са подредени картини на Ванга, рисувани от известни художници - има не само портрети на пророчицата, но и доста предмети, които тя е ползвала. „Интересът на посетителите към картинната галерия е много голям. Това са картини, които са подарени приживе на леля Ванга”, споделиха за „Телеграф“ служители на манастирския комплекс.

Св. Петка има централно място в иконопочитта на Ванга.

Те са категорични, че Ванга не е забравена и никога няма да бъде забравена, тъй като е помогнала на хиляди нуждаещи се. Нашенци и чужденци идват всеки ден в църквата в Рупите заради дарбата и делото на пророчицата, на която отдават почит.

Владимир Симеонов