М иряни дариха 11 агнета за храмовия празник на църквата на Ванга на Рупите „Света Петка Българска“.

Много са посетителите, които пристигнаха в района преди 1-2 дни.

Те идват от далечни краища на България, за да отдадат своята почит на ясновидката и нейното дело. Всички те отбелязват навръх Петковден 31-годишнината от освещаването на храма.

На същата дата през 1994 г. хиляди миряни от България и съседните страни идват да целунат ръка на Ванга и да я поздравят за святото дело - да построи божи дом в местността Рупите в последните години от живота си.

Стотици хора се очакват на Рупите днес

Програма

Празничният ден започна в 11,00 часа с тържествена света литургия, която отслужи свещеник от Петричка духовна околия. Два часа по-късно той освети и благослови курбана, който е безплатен и ще се раздаде на миряните.

„Интересът към леля Ванга не секва. И тази година имаме дарени 11 агнета за курбана, даренията са от хора от различни населени места. Всички те го правят, защото някога Ванга им е помогнала със своята невероятна дарба.

За всички нас това отношение на хората от страната и чужбина към нея ни задължава много. Затова непрекъснато поддържаме и развиваме манастирския комплекс, за да създадем уют и комфорт на посетителите“, заяви вчера за „Телеграф“ Иван Драмов, председател на фондация „Ванга“.

Паметникът на Ванга събира млади и стари

Завети

Служителите в църквата на Ванга пък са убедени, че целият манастирски комплекс ще се изпълни с народ на Петковден, паркингът ще се задръсти от коли и автобуси. Хората ще запалят свещи в храма и ще присъстват на тържествената литургия. Миряните ще положат и цветя на гроба на ясновидката, където се покланят пред паметта й.

Те ще разгледат с любопитство и откритата преди 3 години нова зала „Заветите на Ванга“ в манастирския комплекс. В нея са подредени интересни информационни табла, върху които има снимки с прочути и мъдри послания към хората на пророчицата.

„Преклонението пред Ванга и нейната памет никога няма да си отиде, защото приживе тя стори много добрини, помогна на много хора. Вдъхваше вяра, любов и кураж. И все ни съветваше да се обичаме, да правим добро, защото доброто води добро след себе си“, категорични са служителите на храма в Рупите.

Владимир Симеонов