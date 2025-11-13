Д епутатите не оставиха шанс на президента Румен Радев! Със 128 гласа „за“ срещу 59 „против“ Народното събрание окончателно отхвърли ветото му върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Законът, пряко свързан с управлението на активите на „Лукойл“ в България, беше върнат от държавния глава само ден по-рано. Радев настоя, че промените „подкопават върховенството на правото и нанасят репутационни щети“ на страната, като дори ги нарече „непряко одържавяване на активите“.

Президентът наложи вето на промените в закона за „Лукойл”

Но парламентът отговори светкавично – Комисията по енергетика се събра извънредно, отхвърли ветото и прие повторно закона, който дава пълен контрол на държавата над рафинерията в Бургас.

„Действащото законодателство не отговаря на условията за приключване на преговорите за дерогация. Всичко е съгласувано със САЩ и Европейската комисия“, заявиха управляващите. 🇺🇸🇪🇺

Държавата поема „Лукойл“!

Спусъкът за кризата дойде на 7 ноември, когато Министерството на финансите на САЩ обяви Gunvor Group за „марионетка на Русия“. Веднага след това парламентът реши – особеният управител ще има разширени правомощия и ще управлява рафинерията от името на държавата. Всички решения ще минават през Министерския съвет и няма да подлежат на съдебен контрол.

На 30 октомври дъщерното дружество на „Лукойл“, което контролира международните активи, прие предложение от швейцарско-холандската Gunvor Group за придобиване на компанията.

Всичко това идва след като САЩ наложиха санкции на руските гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ – първите удари по Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ореже приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна.

Великобритания вече последва примера на Вашингтон, а Европейският съюз готви нов пакет санкции. До 21 ноември всички сделки с „Лукойл“ ще бъдат прекратени.