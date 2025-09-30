Н ай-сетне показаха лицата на двамата дългогодишни служители от ДАИ, които ни посрамиха пред света с поискания от шофьорите на камионите на Роби Уилямс подкуп.

Въпреки че по стар престъпнически обичай те се опитваха да скрият лицата си, все пак се видяха кои са.

Изнудвачите Георги Георгиев и Борис Борисов бяха доведени в съда с белезници. Те са обвинени в искане на подкуп.

Ето ги изнудвачите Георги Георгиев и Борис Борисов, обградени от полицаи

Бившите служители на агенция "Автомобилна администрация" Георги Георгиев и Борис Борисов остават в ареста, реши Софийският градски съд. Срещу Георги Георгиев и Борис Борисов са събрани достатъчно доказателства

За двамата са събрани доказателства, от които може да се предположи, че са поискали и получили подкупи от шофьори на товарни камиони, които са превозвали техника за концерта на Роби Уилямс, пише БНТ.

Георгиев и Борисов са заплашвали шофьорите, че ако не дадат подкупи, ще бъдат задържани за една нощ.

Именно тези действия на обвиняемите мотивираха съда, да приеме, че двамата обвиняеми са проявили във висока степен цинизъм.

Според съда това формира и по-висока степен на обществена опасност на обвиняемите. По тази причина съдът прие, че ако са на свобода могат да извършат престъпление.