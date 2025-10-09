Г розна картинка се разигра пред охранителните камери в магазин в Ловеч.

Те са записали наглото хладнокръвно поведение на лелка тарикатка, която най-безцеремонно разиграва класически мръсен номер за отмъкване на пари.

Кадрите показват как въпросната жена влиза в магазин, купува си кутия цигари, дава 100 лв., взима рестото и... започва овъртолването, пише Glasnews.

С небрежен тон и уж объркано изражение тя моли продавача „да ѝ уедри“ още 200 лева. После идва моментът, в който само истински „професионалисти“ в измамите не трепват — жонглиране с банкноти, размяна, броене, връщане и пак взимане.

Призив

Цялата ситуация е заснета на видео, публикувано от Петя Цветанова от Ловеч с призив хората да помогнат да бъде разпозната измамницата.

тарикатката в действие

Младият продавач, видимо изненадан от скоростта на ръцете ѝ, просто няма шанс. Сцената прилича на уличен трик от времето на ранната демокрация, когато с "тука има-тука нема", ловки крадльовци отмъкваха парите и бижутата на хората из цялата страна.

Публикуваното видео предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Хората настояват жената да бъде открита и случаят да бъде предаден на полицията, защото подобни дребни „трикове“ често се повтарят в различни градове.

И докато за някои 100 лева може да не са много, за едно младо момче, което работи честно зад щанда — това са часове труд и унижение.

Ако някой разпознае жената, може да се свърже с авторката на сигнала — Петя Цветанова от Ловеч.

Видеото с тарикатката може да проследите ТУК!

Ако я разпознаете - помагайте!