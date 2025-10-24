Районният съд в Монтана осъди на 2 години затвор ефективно 48-годишният М. Д. И., който е жител на областния град. За него това е 39-та присъда, съобщават от Съдебната палата в Монтана, писа bulnews.bg.

Присъдата е произнесена за кражба пари от автомобил в условията на опасен рецидив.

На 11 ноември 2024 година М. Д. И. проникнал в кола, откъдето откраднал 1 430 лева и други ценности. След като бил заловен и задържан, прокуратурата повдигнала срещу него обвинения, а пострадалият от кражбата подал частен иск за възстановяването на откраднатото.

Пред съда обвиняемият се признал за виновен и получил наказание с 1/3 под минимума за това престъпление.

От Съдебната палата съобщиха, че досега М. Д. И. е бил осъждан 38 пъти за престъпления от общ характер – предимно кражби. Последната присъда е влязла в сила на 24 април 2025 г.