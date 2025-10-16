С офийски градски съд измени мярката за неотклонение "задържане под стража" на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и му наложи "домашен арест". Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Според съдебния състав доказателствата по делото обосновават извод за обосновано подозрение по отношение на Барбутов относно престъпленията, за които е обвинен и тази позиция не е разколебана към момента, съобщи БТА.

Съдът посочи, че Барбутов няма опасност да се укрие, но е намалял интензитетът на опасността да извърши престъпление.

По-рано по време на заседанието от прокуратурата настояваха жалбата срещу мярката на Барбутов да не се уважава и да продължи.