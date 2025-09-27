Т ри момичета, включително едно непълнолетно, бяха убити в ефир.

20-годишната Бренда дел Кастийо, 20-годишната Морена Верди и 15-годишната Лара Гутиерес - се качили на бял ван в предградие на Буенос Айрес. Според полицията, те били откарани до къща на около 30 километра извън града с обещание за заплащане за сексуални услуги. Историята, която започнала толкова банално и тъжно в беден квартал на аржентинската столица, завършила изключително ужасяващо!

По-късно същата нощ трите жжени били измъчвани и убити – демонстративно и цинично! Полицията смята, че това вероятно е било като предупреждение за кражбата на малко количество незаконни стоки от една от жертвите. Тяхното преживяване е било излъчено пред аудитория от 45 души в затворени социални медийни стриймове в Instagram и TikTok, според говорител на Министерството на сигурността на провинция Буенос Айрес.

Полицията смята, че зад публичното клане стои международна мрежа от наркотици, а целта на акцията е била да се изпрати послание до колегите в опасния бизнес, пише Guardian.

Според властите, престъпните групировки увеличават присъствието си в Аржентина, която се е превърнала в основен транзитен маршрут за контрабандисти, пътуващи от Боливия и Перу към Европа. Търговията с наркотици подхранва конкуренцията и насилието между местните банди, които се конкурират за територия и печалби.

Аржентинският президент Хавиер Майли , чийто вътрешен кръг е замесен в корупционни скандали, използва остра реторика срещу картелното насилие, обещавайки да преследва членовете на бандите като терористи.