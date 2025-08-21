30-годишен мъж от Русе влиза в съда по обвинения за двойно убийство и два палежа, след като ужасяваща поредица от престъпления разтърси града.

Според прокуратурата, на 28 март миналата година, подпийналият извършител решил да отмъсти на 58-годишна жена, която често обиждала приятелката му. Той подпалил порутена къща, в която жената и 64-годишен мъж спели пияни. Огънят обхванал постройката за минути, покривът рухнал и затиснал двамата – шанс за спасение нямало, предаде БТА.

Втората му жертва на отмъщение станала собствената му приятелка, която го напуснала заради постоянен тормоз и побои. Разярен, мъжът подпалил квартирата, в която тя живеела, но за щастие жената оцеляла.

"Изчаквахме резултатите от ДНК-експертизите на убитите," коментира прокурор Георги Георгиев. Обвиняемият е задържан първо в ареста, а после преместен в затвора. Делото предстои да бъде насрочено.