З атворник, излежаващ присъда в затвора в Търгу Жиу в румънския окръг Горж, е проникнал в базата данни на затвора и е променил данни за присъди, съобщават телевизиите Антена 3 СиЕнЕн и Диджи 24, като отбелязват, че инцидентът е станал преди около три седмици и е бил открит случайно от полицайка, работеща в системата на затворите.

Мъжът, който е в затвора именно заради информационни престъпления, бил прехвърлен закратко в затворническа болница, където успял да види потребителското име и паролата на един полицай, който имал администраторски права и можел да извършва промени в информационната система на Националната администрация на затворите (ANP).

Когато се върнал в затвора, мъжът използвал информационно гише, откъдето проникнал в системата, тъй като въпросният полицай не бил актуализирал паролата си. Така затворникът си отпуснал почивни дни, направил покупки и прехвърлил пари от сметките на други затворници.

Случаят бил разкрит от полицайка от икономическия отдел, която забелязала, че макар да били направени покупки от сметките на няколко затворници, паричните суми, с които разполагали, оставали непроменени.

Според Националния синдикат на полицаите в затворите въпросният хакер, както и други близки до него затворници, са си направили акаунти на администратори с пълен достъп до информационната система на затворите и са имали достатъчно време на разположение, за да проучат тази система. "От тези акаунти са имали пълен достъп до абсолютно всичко, не само да видят, но и да извършват промени, тоест да повлияват на присъди, права и т.н.", посочват синдикалистите.

Те обвиняват ръководството на Националната администрация на затворите, че се е опитало "да замете случая под килима", без да предупреди всички затворнически единици и да вземе мерки за проверка на всички данни, които може да се променени. "Все още не е известен мащабът на измененията на данните, а затворниците твърдят, че са имали намерение да клонират цялото приложение и да го продадат за огромна сума", отбелязва синдикатът.

След като случаят стигна до медиите, Националната администрация на затворите заяви в прессъобщение, че е започнала вътрешно разследване и че са били разпоредени "необходимите законови мерки за изолиране и коригиране на възникналата ситуация", съобщава сайтът Хотнюз. Според Националната администрация на затворите става дума за "изолиран инцидент".

Реакция дойде и от министъра на правосъдието Раду Маринеску, който заяви, че институцията, която ръководи, ще направи всичко възможно, за да научи истината и да санкционира виновните. Той отрече да е имало опити за прикриване на ситуацията и каза, че е отговорност на Националната администрация на затворите да установи всички "уязвими ситуации".

"Това е дейност, която предвижда проверката и обезпечаването на сигурността на много голям брой затворнически единици, на голям брой затворници - над 20 000 души, и съответния персонал от порядъка на над 10 000 души", посочи министърът за Диджи 24.

По думите му до момента няма информация някой задържан да е бил освободен от затвора вследствие на "извършените от това лице намеси в системата". Той добави, че са необходими инвестиции в дигитализиране и модернизиране на системата на затворите.

