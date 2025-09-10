Д ва пътни инцидента са станали на територията на област Добрич през изминалото денонощие, е посочено в информационния бюлетин на Областната дирекция на МВР.

Едната катастрофа е станала на пътя от град Тервел към село Полковник Савово, като пристигналите на място полицаи установили катастрофирал лек автомобил. Колата е била без регистрационни табели, а 24-годишният шофьор е бил неправоспособен. Той е навлязъл в канавка край пътя и се е ударил в дърво. Проверка показала, че водачът няма издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство и вече има влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение. Образувано е досъдебно производство.

Другият инцидент е станал по път I-9 Варна – Дуранкулак, като автомобилът се е движил от село Топола в посока град Балчик. Автомобил „Дачия“, управляван от 19-годишен мъж, навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в автомобил, шофиран от 29-годишна жена. Пострадал е 19-годишният шофьор, който е настанен в болницата в Добрич с фрактура на таза, без опасност за живота. От полицията посочиха, че той е със стаж зад волана от шест месеца, като книжката му е отнемана веднъж и има издадени няколко фиша за нарушение на Закона за движение по пътищата. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Чрез автоматизираните системи за контрол на скоростта са засечени 11 411 нарушения за скоростни режими в област Добрич през месеците юни и юли. Като за този период има издадени над осем хиляди електронни фиша, съставени са над 1300 акта и 7090 фиша за други нарушения, предаде БТА.