Б рутален екшън се разигра на АМ "Тракия" до Бургас.

Бабаит извади пистолет и заплаши водача на кола, в която пътували четири деца. За случката разказа в социалните мрежи потърпевшият Георги Чанков, пише "Марица".

Ужасяващият разказ:

"Пътувам аз, жена ми и четири деца в колата. Подавам мигач за престрояване вдясно (до Джъмбо, посока Ветрен - Бургас), при което започва едно бибиткане. Свалям прозореца да попитам защо и един индивид ми изкара пистолет и ме пита “Искаш ли да те думна?“.

При което му казах да отбие, за да му го навра отзад! Той си продължи по магистралата, а аз слязох на Ветрен", обясни шофьорът, срещу когото са насочили пистолет.

Георги търси съдействие за повече информация относно шофьора, позволил си да заплашва него и децата. Въоръженият се движил с кола с варненска регистрация.

За съжаление по-конкретна информация за издирвания наглец с пистолета не е дадена.